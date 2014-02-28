مدير أمن الأقصر : لا توجد شبهة جنائية في حريق الباخرة السياحية “نايل بايونير 2″‎

قال اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر أنه لا توجد شبهه جنائية في الحريق الذي شب بالباخرة السياحية “نايل بايونير 2″ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة .

وأكد مدير أمن الأقصر علي أن خبراء المعمل الجنائي ما زالوا يقومون بفحص الباخرة التي اشتعلت بها النيران لمعرفة سبب الحريق الذي من المرجح أن يكون سببه ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في الأغطية والمفروشات التي تحتوى على ألياف صناعية .

كان اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر قد قد تلقي إخطاراً من يفيد بنشوب حريق بالباخرة السياحية “نايل بايونير 2″ المتوقفة بدون نزلاء أمام مبنى ديوان عام المحافظةوتبين أن النار اشتعلت في غرفة غسل الملابس والمفروشات بمؤخرة الباخرة، وامتد الحريق حتى سطح الباخرة.

انتقل فريق من الإنقاذ النهري والمسطحات المائية والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.