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“الدوما” يعتزم إصدار تشريع يسهل ضم أراض جديدة لروسيا

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“الدوما” يعتزم إصدار تشريع يسهل ضم أراض جديدة لروسيا “الدوما” يعتزم إصدار تشريع يسهل ضم أراض جديدة لروسيا

مجلس الدوما الروسي

أشارت مصادر بمجلس الدوما الروسي ، أن حزب “روسيا العادلة ، أحد أحزاب البرلمان الروسي ، يعتزم تقديم مشروعي قانونين إلى مجلس الدوما (النواب) الروسي يسهل الأول إجراءات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية، ويخفف الثاني من إجراءات حصول المواطنين الأوكرانيين على الجنسية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” اليوم الجمعة  ، أن مُعدي مشروعي القانونين يؤكدون أنهما يوفران قاعدة قانونية لدعم المواطنين الأوكرانيين في حال توجههم إلى روسيا، حيث أنه لا يحرمان مناطق أوكرانيا من حرية التعبير عن إرادتها في ما يتعلق بتقرير مصائرها.

وأعدت الوثيقتين “يلينا ميزولينا” ، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل ، بتكليف من رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب سيرجي ميرونوف.

وجاء في الموقع الرسمي إن حزب “روسيا العادلة” على ” الإنترنت” اليوم ، أن مشروعي القانونين “يتيحان لروسيا أن تمد يدها لمساعدة الشعوب الشقيقة في أوكرانيا دون أن تتجاوز نطاقها القانوني”.

يذكر ، أن المشروع الأول ، يقترح إدخال تعديل على القانون الدستوري الفيدراليالروسي “حول نظام قبول وتشكيل وحدات إدارية جديدة في روسيا”.

أ ش أ

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