ودّعي تساقط الشعر بغضون 14 يوماً

ابتكر علماء Pantene -من خلال تفهمهم أن التساقط هو المشكلة الأكثر إلحاحاً في مجال صحة الشعر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- تركيبة متميزة مصممة خصيصاً لمواجهة هذه المشكلة. وتستهدف مجموعة بانتين أساس مشكلة تساقط الشعر- الذي اكتشف علماء بانتين بأنه التلف. ولكن ما لا يدركه معظمنا هو أن معظم تساقط الشعر الناتج عن التكسر، يحدث في ثلاث مراحل خلال روتين التصفيف اليومي: عبر تجفيف الشعر بواسطة المنشفة بعد الاستحمام وتسريحه وتصفيفه.

كيف يتم استخدامها

تستخدم مجموعة بانتين ضد تساقط الشعر نظام مكوّن من ثلاث خطوات لتقوية وإصلاح وحماية شعرك من الجذور إلى الأطراف. وهي تنعّم الشعر وتشكّل حاجزاً يمنع الكيراتين الثمين من التسرب، مما يجعله أسهل للتسريح ومحمياً بشكل أفضل ضد التلف.

الخطوة الأولى: شامبو بانتين ضد تساقط الشعر

يعمل شامبو بانتين ضد تساقط الشعر على حماية الشعر من فقدان البروتين بشكل أفضل من أي تركيبة شامبو سابقة من بانتين، وذلك باستخدام تكنولوجيا الكريستال السائل الخاصة ببانتين لاسترجاع طبقة الحماية الطبيعية لشعرك. كما أنه يوفر نظافة تتعمق من جذور الشعر إلى أطرافه.

كيفية الاستخدام: قومي بتبليل شعرك وضعي كمية من الشامبو بقدر كف اليد.

الخطوة الثانية: بلسم بانتين ضد تساقط الشعر

بتركيبته الخاصة الغنيّة والمكثّفة أكثر من أي وقت مضى، يستخدم بلسم بانتين ضد تساقط الشعر مزيجاً خاصاً من المكونات التي تجعله شبيهاً بالسطح الطبيعي لشعرك.

كيفية الاستخدام: ضعي مقدار صغير من البلسم على شعرك المغسول بالشامبو كل مرة ابتداءً من أطراف الشعر وحتى فروة الرأس.

حمام بانتين ضد تساقط الشعر

تم تصميم حمام بانتين ضد تساقط الشعر، بتركيبته المكوّنة من البوليرمات عالية التركيز، ليرطب ويغذي ويصلح الشعر شديد التلف

كيفية الاستخدام: ضعي الكمية المناسبة على يدك ثم على الشعر الرطب ابتداءً من الأطراف حتى الجذور. اتركيه لمدة 2-3 دقائق، ثم اغسليه جيداً.

الخطوة الثالثة: بديل الزيت من بانتين ضد تساقط الشعر: تأتي هذه التركيبة الخاصة بميزات غنّية ورائعة.

كيفية الاستخدام: قومي بتوزيع قدر كاف على يدك ثم ضعيه على الشعر الرطب ابتداءً من الأطراف وحتى الجذور