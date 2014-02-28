مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس لمدة 4 ساعات و15 دقيقة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الجمعة ، أن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام أمس الخميس امتدت على مدى اليوم، مع زيادة الاستهلاك عن الإنتاج لمدة 4 ساعات و 15 دقيقة من الخامسة و55 دقيقة عصرا إلى العاشرة و 10 دقائق ليلا، مع ارتفاع الاستخدام عصرا لمدة ساعة و 5 دقائق من الساعة الرابعة و 50 دقيقة.
ولفت المرصد في نشرته اليومية ، إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الخميس بلغ 22400 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15470 ميجاوات.
وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الجمعة 21250 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.