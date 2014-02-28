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مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس لمدة 4 ساعات و15 دقيقة

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مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس لمدة 4 ساعات و15 دقيقة مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس لمدة 4 ساعات و15 دقيقة

مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏المستهلك اليوم الجمعة ، أن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام أمس الخميس امتدت على ‏‏مدى اليوم، مع ‏زيادة الاستهلاك عن الإنتاج لمدة 4 ساعات و 15 دقيقة من الخامسة و55 دقيقة عصرا إلى ‏العاشرة و 10 دقائق ليلا، مع ارتفاع الاستخدام عصرا لمدة ساعة و 5 دقائق من الساعة الرابعة و ‏‏50 دقيقة.‏

ولفت المرصد في نشرته اليومية ، إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الخميس بلغ 22400 ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل فبلغ 15470 ‏ميجاوات.‏

وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الجمعة 21250 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

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