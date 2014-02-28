تفعيل بروتوكول محو الأمية بين محافظة المنوفية وصناع الحياة

عقد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمحافظة بحضور مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة، حيث وافق المحافظ على تجديد وتفعيل برتوكول عمل بين المحافظة والجمعية فيما يخص محو الأمية .

وخلال الاجتماع تم استعراض انجازات الجمعية على مستوى المحافظة وارتكازها بالاساس على الشباب فى العمل التطوعى والاستفادة من طاقاتهم فى خدمة بلدهم وتنمية حب الوطن بداخلهم .

وقد تم تحديد الأسبوع القادم أسبوعا للنظافة بمدينة شبين الكوم كخطوة أولى على مستوى المحافظة لتنظيف الشوارع وتجميلها وتشجيرها فضلا عن تحديد يوم لعمل ملتقى توظيف ودعوة المستثمرين والقطاع الخاص لعرض فرص على الشباب الخريجين ليكون بمثابة ملتقى دورى بين الشباب والقطاع الخاص .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على دعم المحافظة لجمعيات المجتمع المدنى لتقديم المشروعات الخدمية لأبناء المحافظة مشيرا الى ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق تطلعات الشعب وأنه حان الوقت أن يعمل الجميع ويشارك فى الارتقاء ببلدهم معربا عن أمله أن تكون محافظة المنوفية نموذجا مثاليا لباقى المحافظات على مستوى الجمهورية .

يذكر أن هذا البروتوكول تم توقيعه بين المحافظة والجمعية منذ 2012 وقد تم تجديده وتفعيله للنهوض بالمحافظة علمياً .