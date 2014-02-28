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Van CLeef&Arpels تعرض مجوهراتها في الدوحة بوجود مايا دياب

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Van CLeef&Arpels تعرض مجوهراتها في الدوحة بوجود مايا دياب Van CLeef&Arpels تعرض مجوهراتها في الدوحة بوجود مايا دياب

تشارك دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels للمجوهرات الفرنسية الراقية وشريكها المحلي في قطر علي بن علي للساعات والمجوهرات في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي افتتح أبوابه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الثلاثاء في 25 فبراير، ويستمر حتى 2 مارس. وقد تم الافتتاح برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية العالمية، وشخصيات إعلامية، بالإضافة الى حضور لافت للنجمة مايا دياب، التي تألقت بفستان بنفسجي طويل من "بالمان" Balmain.
وقد اختارت فان كليف ما يزيد عن ثمانين قطعة من بين مجموعاتها لتعرضها على عشّاق المجوهرات هذه السنة في الدورة الحادية عشر للمعرض.

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سيدتي