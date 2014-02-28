كيتي بيري تحذف كلمة "الله"من فيديو كليبها

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ katy عمدت إلى إزالة كلمة "الله" الموجودة على قلادة رجل يظهر في الفيديو، ثمّ يحترق ويتحول إلى تراب؛ وهو ما أثار موجة غضب عارمة بين المسلمين، حيث وقّع الآلاف من الغاضبين "عريضة تطالب موقع "YouTube" بإيقاف الكليب.

ووصل عدد الموقعين على العريضة في أول يوم لنشرها إلى ما يقرب من 34 ألف شخص، معظمهم من بريطانيا.

وقد ازداد عدد الموقعين على العريضة بشكل سريع حتى وصل إلى 60 ألف شخص حتى الآن، في سياق حملة للتعبير عن غضبهم من الفيديو كليب الذي لم يراعِ مشاعر المسلمين حول العالم، جراء تحويل Katy الرجل الذي يحمل القلادة المكتوب عليها لفظ الجلالة إلى تراب.

وجاء في العريضة التي نشرها مستخدم بريطاني يدعى Shazad Iqbal، أنّ الهدف منها توضيح حقيقة أنّ "أفراداً من أديان مختلفة وبلدان مختلفة حول العالم متفقون على أن الفيديو كليب يدعو إلى الإلحاد، وأن استخدام لفظ الجلالة مستفزّ وغير متّصل بموضوع الكليب، وأنّ أيّ دين سيرى ذلك غير ملائم".

وفي سياق متّصل، ظهرت الكثير من ردود الأفعال المدافعة عن النجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برّرت فعل Katy بادّعاء عدم معرفة النجمة بمعنى الكلمة.