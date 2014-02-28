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ميريام ممثلة في رمضان ومؤتمر للإعلان عن تفاصيل المسلسل

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ميريام ممثلة في رمضان ومؤتمر للإعلان عن تفاصيل المسلسل ميريام ممثلة في رمضان ومؤتمر للإعلان عن تفاصيل المسلسل

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لدخول تجربة التمثيل الدرامي، في مسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل بعنوان "الإتهام"، كتابة كلوديا مرشليان وإخراج فيليب أسمر والإنتاج لشركة "إم آر سفن".
خطوة ميريام أثارت اهتمام محبيها، سيّما وأنها ستكون التجربة الأولى لها في مجال الدراما، بعد فيلم "سيلينا" الاستعراضي الذي لعبت دور البطولة فيه قبل سنوات، ولم يحظ بالدعاية اللازمة.
تكتم شديد حول المسلسل يصرّ عليه فريق العمل، إذ لم يتم الكشف بعد عن اسم الممثل الذي سيشارك ميريام بطولة المسلسل، وقد علمت "سيدتي نت" أنه سيكون هناك نجوم كبار من ولبنان، وسيبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل جاهزاً للعرض في السباق الدرامي الرمضاني. ومن المقرر أن يتم التصوير بين بيروت والقاهرة والإمارات العربية المتحدة.
وفي اتصال معها، أكدت كاتبة المسلسل كلوديا مارشليان لـ"سيدتي نت" أن "الكاستينغ" الخاص بالمسلسل بدأ في مصر، وأن ميريام وقّعت فعلياً على عقد المسلسل، إلا أنها رفضت الدخول في تحديد أسماء الممثلين الذين سيشاركون في العمل كون لا أسماء نهائية بعد، وقالت إنه سيتم الكشف عن كل التفاصيل قريباً خلال مؤتمر صحفي.
ورداً على سؤال، حول تفاؤلها بميريام قالت:"طبعاً أنا متفائلة، فميريام تجيد التمثيل بشكل جميل، وحكمي هذا أخذته من مشاهدتي لأدائها في فيلم "سيلينا" وكان دورها جميلاً جداً، إضافة إلى الفوازير التي قدمتها ولاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور".
من جهته، قال المنتج مفيد الرفاعي في تصريح له عن المسلسل:"أعتبر نفسي كسبت الرهان في رمضان 2014، خاصة أن ميريام تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء الوطن العربي وخارجه".
أما ميريام فاشارت إلى أنها "قبلت بالمسلسل كون قصته جميلة وتعلم جيدا مدى إلتزام شركة "إم آر سفن" وجديتها بالعمل"، وأكدت أن الخطوة ستكون مهمة في مسيرتها الفنية.
وعلى ما يبدو فإن شهر رمضان المقبل سيكون حافلاً بالمسلسلات لنجمات الغناء، من مسلسل ميريام فارس، إلى مسلسل هيفاء وهبي ومسلسل نيكول سابا وتامر حسني، فضلاً عن مسلسل لسيرين عبد النور.

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