الأرصاد: تعرض البلاد لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية غداً

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من غد السبت وحتى الأحد، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات فوق المعدل الطبيعى لها خلال هذا الوقت من العام على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها التدريجى اعتبارا من الاثنين بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن الانخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح، يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وسقوط الأمطار على محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية، وعلى بعض مناطق من سيناء، وذلك يوم الأحد، على أن يمتد تأثير هذه الأمطار بشكل خفيف على السواحل الشمالية يوم الاثنين، على أن توالى درجات الحرارة انخفاضها يوم الثلاثاء مع استمرار سقوط الأمطار.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس حتى نهاية فصل الشتاء على مصر فى 20 مارس حيث من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية نهاية هذا الأسبوع، وسيتم التحذير والتنويه عنها بعد التأكد من آخر إصدارات لخرائط التوزيعات الضغطية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الفترة من السنة هى فترة تقلبات جوية سريعة نظرا لأنها فترة انتقالية من برودة فصل الشتاء لاعتدال فصل الربيع على مصر فمن الممكن مشاهدة الأربعة فصول فى فترة وجيزة جدا لا تتعدى 48 ساعة، وهذا ما تتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خلال الـ48 ساعة القادمة.

وطالبت الهيئة المواطنين عدم تصديق الشائعات التى تطلقها بعض المنظمات والوكالات الأجنبية على نشر حالة الطقس السيئ وغير المستقر مع المبالغة فيه على مصر فى الآونة الأخيرة بشكل متكرر بما له مردود سلبى على السياحة وعلى الأنشطة اليومية للمواطنين والمصالح الحكومية، لذا يجب الرجوع فقط للهيئة العامة للأرصاد الجوية للاستفسار عن حالة الطقس.