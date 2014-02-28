أبو قتادة : القتال بين جبهة النصرة وداعش “مشروع شيطانى”

اغتال مسلحو ما يسمى “لواء ثوار الرقة” القائد العسكري لتنظيم” داعش” أبو بكر التونسي ،وذلك أمام مشفى الطب الحديث في الرقة.

وفي ديرالزور قتل وجرح نحو 25 مسلحاً إثر استمرار الاشتباكات في أحياء متفرقة من المحافظة.

ونفذ الجيش السوري عملية في حي الحميدية بدير الزور استهدف فيها تجمعا لمسلحي جبهة النصرة ما أدى الى مقتل وجرح ما لا يقل عن ثمانية مسلحين.

استمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مطار دير الزور بين مسلحي جبهة النصرة والجيش الحر وجيش الإسلام من جهة والجيش السوري من جهة أخرى.

وفي تسجيل صوتي من داخل سجنه في الأردن وصف أبو قتادة أحد منظري السلفية الجهادية إعلان جبهة النصرة قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” بـ”المشروع الشيطاني”.

من جانبه طالب زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بعدم قتال التنظيم،كما أشار أبو قتادة إلى أنه غاضبٌ جداً من مقتل أبي خالد السوري أحد مؤسسي حركة أحرار الشام.