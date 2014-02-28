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ضبط مسلح بحوزته بندقية آلية بالإسماعيلية

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ضبط مسلح بحوزته بندقية آلية بالإسماعيلية ضبط مسلح بحوزته بندقية آلية بالإسماعيلية

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط مسلح مسجل خطر بحوزته بندقية آلية بالقنطرة .

وكانت معلومات أفادت بتواجد أحد المتهمين الهاربين بمنطقة تل دفنة بالقنطرة غرب ، وبحوزته سلاح نارى وبتكثيف التحريات أشارت إلى أنه يدعى عياد س ز سن 32 عاطل مقيم عرب المساعيد دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1145/2013 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة ” سلاح نارى ” ، وسبق إتهامه فى قضية ” خطف ” .

وتلقى اللواء محمد العنانى مدير أمن الإسماعيلية أخطار  وقررتوجيه مأمورية ضمت ضباط مجموعة العمل مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وتم إستهداف محل إختباء المتحرى عنه بأحد المزارع الموجودة بالمنطقة ، حيث تمكنت القوات من ضبطه وبحوزته بندقية آلية تحوى 10 طلقات من ذات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية .

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