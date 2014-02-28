قوات الجيش تغلق جميع الطرق المؤدية إلى “رفح “

أغلقت قوات الجيش جميع الطرق والأكمنة الأمنية المؤدية إلى مدينة رفح ومنعت عبور السيارات والأفراد من وإلى مدينة رفح.

وأكد شهود عيان أن أفراد الأكمنة على الطريق الدولى العريش رفح يقومون بإرجاع السيارات وعدم السماح لها بالمرور ومنع أى تحركات أو الوصول إلى رفح بعد ورود معلومات عن نية حركة حماس اقتحام معبر رفح بعد صلاة الجمعة.

> وكانت حركة حماس دعت إلى إقامة صلاة الجمعة أمام معبر رفح بالجانب الفلسطيني، احتجاجاً على إغلاق السلطات المصرية للمعبر، إلا أن تقارير إعلامية أكدت نية حماس وعدد من الفصائل اقتحام معبر رفح والاشتباك مع قوات الأمن المصري.