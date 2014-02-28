ملخص - ثلاثي إسباني وإيطالي وقطبي البرتغال في ثمن نهائي دوري أوروبا

(إفي): نجحت ثلاث فرق إيطالية ومثلها من إسبانيا في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم، وكذلك قطبي الكرة البرتغالية.

فمن إيطاليا تأهل يوفنتوس وفيورنتينا ونابولي لثمن نهائي اليوروبا ليج، وكذلك تأهل إشبيلية وفالنسيا وريال بيتيس من إسبانيا، بجانب الغريمين بورتو وبنفيكا من البرتغال.

وأتم بطل الكالتشو يوفنتوس بسهولة مهمة التأهل لثمن النهائي عقب الإطاحة بخصمه طرابزون سبور التركي.

وفاز فريق "السيدة العجوز" على ملعب طرابزون اليوم 2-0 في إياب دور الـ32 بهدفي التشيلي أرتورو فيدال وبابلو أوسفالدو (ق18 و33).

وكرر اليوفي بذلك فوزه ذهابا في تورينو بنفس النتيجة.

وسيضرب يوفنتوس في الدور المقبل موعدا مع مواطنه فيورنتينا الذي تأهل بعد أن تفوق على خصمه إيسبرج الدنماركي 4-2 بمجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32.

وتعادل الفيولا على ملعبه اليوم 1-1 ، ليستفد من فوزه في الذهاب 3-1 في الدنمارك.

تقدم السلوفيني جوسيب إليشيتش للفريق البنفسجي (ق47) وتعادل فيستيرجارد للضيوف في الدقيقة الاخيرة.

أما نابولي فقد قاده النجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين للتأهل لدور الـ16 بعد التغلب بصعوبة على سوانزي سيتي الويلزي 3-1.

كانت مباراة الذهاب في ويلز قد انتهت بالتعادل السلبي.

تقدم النجم الصاعد لورينزو إنسيني بهدف رائع من كرة أسقطها فوق الحارس (ق17) قبل أن يخطف ضيوف ملعب سان باولو التعادل عبر الهولندي جوناثان دي جوزمان (ق30).

ومع دخول المباراة منعطف الخطر لأبناء نابولي، حيث يمنح التعادل بطاقة التأهل لسوانزي، تمكن إيجواين من خطف الهدف الثاني من استغلال لهفوة دفاعية (ق78) وكاد يضاعف النتيجة في عديد من المحاولات دون جدوى، قبل أن يختتم زميله السويسري جوخان إينلر الثلاثية في الدقيقة الاخيرة.

وسيصطدم نابولي في دور الـ16 ببورتو البرتغالي الذي صعد للدور ذاته بشق الأنفس بعد أن هزم خصمه أينتراخت فرانكفورت الألماني مستغلا قاعدا تسجيل هدف خارج الأرض.

وتعادل الفريقان اليوم على ملعب فرانكفورت بنتيجة 3-3 في إياب دور الـ32 ، ليكررا تعادلهما ذهابا في ملعب بورتو 2-2 ، ويصبح المجموع الإجمالي 5-5 ، لكن الأفضلية انصبت لمصلحة "التنانين" بفضل هدف في الوقت القاتل للجزائري نبيل غيلاس.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين لستيفن أيجنر وألكسندر مايير (ق37 و52) ثم قلص الفارق المدافع الفرنسي مانجالا (ق58).

وعاد مايير ليسجل لفرانكفورت للمرة الثالثة (ق76)، ثم سجل مانجالا مجددا ثاني أهدافه لبورتو، غير أن غيلاس حسم تأهل بطل البرتغال بتسجيل هدف التعادل قبل النهاية بأربع دقائق.

وبالانتقال الى الفرق الإسبانية، فقد تأهل فالنسيا رغم تعادله مع دينامو كييف الأوكراني سلبيا في ملعب ميستايا بإياب دور الـ32.

وكان فريق "الخفافيش" قد فاز على دينامو ذهابا بهدفين نظيفين، ليفتحا له أبواب التأهل للدور الثاني.

وسيلتقي فالنسيا في الدور المقبل بلودوجوريتس رازجراد البلغاري، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بلاتسيو من دور الـ32 ، ليحرم إيطاليا من ممثل رابع في البطولة القارية.

وسقط لاتسيو في فخ التعادل، أمام لودوجوريتس في بلغاريا بإياب دور الـ32 ، ليودع البطولة بعدما تلقى هزيمة ذهابا في روما بهدف نظيف.

وبالرغم من تقدم لاتسيو بهدفين نظيفين في اللقاء عن طريق المهاجمين السنغالي بالدي دياو كايتا (ق1) والكولومبي برايان بيريا (ق54)، إلا أن أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل عن طريق رومان بيزياك (ق67) ولاعب الوسط هيرستو زلاتينسكي (ق78).

وتقدم لاتسيو مجددا عن طريق المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزة (ق82)، لكن لودوجوريتس أنهي المباراة بالتعادل بهدف عن طريق جونينيو كيشادا (ق88).

وسيشهد الدور المقبل دربي أندلسي يجمع سيفيليا بريال بيتيس.

وتأهل إشبيلية الى دور الـ16 بعد أن أطاح بصعوبة بخصمه ماريبور السلوفيني.

وتغلب إشبيلية اليوم في إياب دور الـ32 على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس على ماريبور بهدفين لواحد، وكان قد تعادل إيابا في سلوفينيا 2-2 ، ليضمن التأهل بمجموع 4-3.

سجل ثنائية سيفيليا أنطونيو رييس والفرنسي كيفن جاميرو (ق42 و59) مقابل هدف لداري فيرسيتش (ق90).

أما ريال بيتيس فتأهل لنفس الدور بعد فوزه اليوم على أرض مضيفه روبن كازان الروسي بهدفين دون رد في إياب دور الـ32.

كان الفريق الإشبيلي قد تعادل ذهابا في ملعبه 1-1 ، لينجح في العبور الى ثمن النهائي بمجموع 3-1.

جاءت ثنائية بيتيس عن طريق خوسيه أنطونيو دورادو وروبن كاسترو (ق45 و64).

يأتي الفوز المعنوي في وقت حرج لبيتيس الذي يتذيل الدوري الإسباني ويوشك على الهبوط للدرجة الثانية.

وبعيدا عن إيطاليا وإسبانيا، فقد تأهل توتنام الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، ليون الفرنسي، بازل السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي، إي زد ألكامار الهولندي، أنجي الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي الى دور الـ16 ايضا.

وتأهل توتنام بعد أن هزم خصمه دنيبرو دنيبروبيتروفسكي الأوكراني بمجموع 3-2 ذهابا وإيابا.

وفاز توتنام اليوم في لندن في إياب دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليعوض خسارته في الذهاب بهدف نظيف.

سجل للسبيرز النجم التوجولي إيمانويل أديبايور هدفين (ق65 و69) بعد أن افتتح زميله الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل (ق56) ليقلب الطاولة على الضيوف الذين تقدموا أولا بهدف رومان زوزولينا (ق48) الذي تعرض للطرد (ق62).

وسيصطدم توتنهام ببنفيكا البرتغالي في الدور التالي، حيث تأهل بنفيكا بعد تفوقه على خصمه باوك سالونيكا اليوناني بإجمالي 4-0 في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32.

كان فريق "الصقور" قد فاز في الذهاب خارج قواعده 1-0 ، وعلى أرضه اليوم حقق الفوز بثلاثية نظيفة بأهداف الأرجنتيني نيكولاس جايتان والبرازيلي ليما والصربي لازار ميركوفيتش.

وحقق ليون الفرنسي اليوم فوزا ثمينا على تشيرنوموريتس أوديسا الأوكراني بهدف نظيف، في إياب دور الـ32.

أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم الكسندر لاكازيت في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.

وسيواجه ليون فيكتوريا بلزن التشيكي الذي أطاح بشاختار الأوكراني من البطولة.

وتأهل بازل السويسري بعد الفوز على مضيفه ماكابي تل أبيب الإسرائيلي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 من البطولة.

وأحرز أهداف المباراة كل من لاعب الوسط السويسري فالنتين ستوكير (ق18) والمهاجم ماركو ستريلر (ق60 و71).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليواصل الفريق السويسري مغامرته الأوروبية.

وسيصطدم بازل بسالزبورج النمساوي الذي اكتسح أياكس الهولندي بشكل مفاجيء 6-1 ذهابا وإيابا.

كما سيلتقي الكامار الهولندي بأنجي الروسي في الدور المقبل، بعد أن أخرجا سلوفان ليبيرتش التشيكي وجينك البلجيكي على الترتيب.