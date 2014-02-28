مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهمين بقتل شاب خلال 24 ساعة

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة المقدم محمد الحسينى , من ضبط المتهمين بقتل مبيض محارة خلال 24 ساعة بعد قيامهم باستدراجه إلى أحد الجناين بناحية قرية كفر الصعيدى التابعة لمركز منيا القمح وتخلصو منه بقتله بطلقات نارية بالجسم .

تلقى العميد رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً من العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده العثور على جثه ” محمود محمد عبد الحميد مصطفى 23 سنه مبيض محارة بشركة مقاولات بالقاهرة .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الحسينى، رئيس مباحث منيا القمح , والنقيب عيبد المنعم علاء والنقيب أحمد بنديرى والنقيب عمر زتون معاون مباحث المركز وتمكنوا من ضبط كلا من ” صالح عبد الرؤوف عبد الهادى البرنس 21 سنه , عمر سعيد عبد الهادى محمد 19 سنه مقيم شيبة قش , محمود سعيد عبد الهادى 19 سنه مبيض محارة , جلال عبد الرؤوف عبد الهادى غانم , مقيم كفر الصعايدة , وجميعهم أبناء عمومة , وبحوزتهم 2 فرد خرطوش , وعدد من الطلقات .

وأفادت التحريات التى أشرف عليها ضباط مباحث المركز أن المتهمين ضبط القتيل مع شقيقة الأول فى وضع مخل , فقاموا باستدراجه إلى أحد الجناين التابعة لدائرة المركز، وعرضو على المجنى عليه الزواج منها إلا أنه رفض فقاموا بإطلاق النيران عليه من فرد خرطوش فى الرأس والصدر والتى أسفرت عن وفاته فى الحال .

تم التحفظ على المتهمين، وجارى عرضهم على النيابة برئاسة المستشار مصطفى صلاح وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح لمباشرة التحقيقات .