سقوط سائح مصري من أعلى جبل موسى بسانت كاترين ونقله لمستشفى شرم الشيخ الدولى

أصيب سائح مصري نتيجة لسقوطه من أعلى جبل موسى بمدينة سانت كاترين، أثناء مغامرة لرؤية شروق الشمس اليوم.

تلقى اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث سانت كاترين يفيد وصول السائح المصري “محمود عبد اللطيف الشوربجى” 20 سنة من محافظة الدقهلية إلى المستشفى في حالة خطيرة نتيجة سقوطه من أعلى جبل موسى، ما أدى إلى اشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأفاد مصدر طبى بالمستشفى أن حالة المريض خطيرة وسيتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.