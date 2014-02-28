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بالصور…النيابة تعاين جثمان أمين شرطة الدقهلية بحضور مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن

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بالصور…النيابة تعاين جثمان أمين شرطة الدقهلية بحضور مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن بالصور…النيابة تعاين جثمان أمين شرطة الدقهلية بحضور مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن

النيابة تعاين جثمان أمين شرطة الدقهلية بحضور مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن

 

بدأت النيابة العامة والطب الشرعى بالمنصورة، فى معاينة جثمان شهيد أمين الشرطة  سرى عبد الله عبد الله المتولى على، 40 سنة، من قرية الحجايزة مركز السنبلاوين، الذى أستشهد صباح اليوم الجمعة على أيدى مجهولين .

وتوجه اللواء أحمدبكر مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية والعميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إلى مشرحة مستشفى جامعة المنصورة، لمتابعة الحالة الامنية ومساعدة أقارب الشهيد أمام المستشفى،  والاستعداداد  للجنازة العسكرية التى ستنظم للشهيد، وانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعى لدفن الجثمان .
> وكان قد أستشهد أمين شرطة صباح اليوم الجمعه بعدأطلاق النيران علية من مجهولين اثناء عودتة من عملة من حراسة منزل المستشار حسين قنديل قاض اليمين فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وتوجهه الى منزله .

 

 

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