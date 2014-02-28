ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش برأس غارب‎

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة الرائد احمد الطريفي من ضبط عاطل يدعي احمد سمير سعد بدون عمل ومقيم رأس غارب – البحر الأحمر والمحكوم عليه فى القضية 2012 لسنه 2012 جنايات غارب بالسجن 5 سنوات وغرامه 50.000 جنيه” مخدرات” .

وضبط بحوزته 25 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه و 2 تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والتليفونات المحمولة للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة .