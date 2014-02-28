أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش برأس غارب‎

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش برأس غارب‎ ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش برأس غارب‎

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة الرائد احمد الطريفي من ضبط عاطل يدعي احمد سمير سعد بدون عمل ومقيم رأس غارب – البحر الأحمر والمحكوم عليه فى القضية 2012 لسنه 2012 جنايات غارب بالسجن 5 سنوات وغرامه 50.000 جنيه” مخدرات”   .

وضبط بحوزته  25 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه و 2 تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والتليفونات المحمولة للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا