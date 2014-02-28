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ولي العهد السعودي يتوجه لجزر المالديف

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ولي العهد السعودي يتوجه لجزر المالديف ولي العهد السعودي يتوجه لجزر المالديف

الأمير السعودي – سلمان بن عبد العزيز

غادر الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الهند اليوم في ختام زيارته الرسمية لها متوجها إلى جزر المالديف.

وذكرت وكالة الأنباء أنه كان في وداعه بمطار بالا وزير الدولة للشئون الخارجية الهندى آي أحمد ، ووكيل وزارة الخارجية لشئون الشرق آنيل ، وادواء ووكيل وزارة الخارجية المساعد مريد الكومال .

وكان ولى العهد السعودى،  قد وصل إلى الهند قبل يومين فى اطار جولة اسيوية بدأها بباكستان ثم اليابان وكانت الهند المحطة الثالثة ليتوجه اليوم إلى جزر المالديف.

من المعروف أن الأمير السعودي ، سليمان بن عبد العزيز ، كان قد حجز لشخصه  منتجعات ذات فئة الخمسة نجوم لمدة تقترب من الشهر.

ومن المقرر أن يدفع الامير السعودي البالغ من العمر ، 78 عام ، مبلغ 30 مليون نظير استأجار ثلاث منتجعات سياحية وهي ، أنانترا ، فييل ، نالادو ، في الفترة من 19 فبراير إلي 15 مارس.

وطبقاً للتقرير الذي نشره موقع جزيرة الملديف علي الانتر نت فإن  الأمير السعودي سيصل إلي تلك الجُزر ومعه مستشفي عائم ، واليخت الخص به بالإضافة إلي 100 حارس شخصي.

 

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