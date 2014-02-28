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اكتشاف 715 كوكبا خارج المنظومة الشمسية

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اكتشاف 715 كوكبا خارج المنظومة الشمسية اكتشاف 715 كوكبا خارج المنظومة الشمسية

ارشيفية

أكد علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” اكتشاف 715 كوكبً جديدًا تدور حول 305 نجوم، وذلك استنادا إلى البيانات التي حصلوا عليها بواسطة تليسكوب “كيبلر” الفضائي.

وتعد 95 % من هذه الكواكب أصغر حجما من نبتون ، وتقع أربعة كواكب منها في المناطق المأهولة حول نجومها، حيث يمكن حفظ المياه في شكل سائل، كما هو الحال على الأرض. ويدور نجم “كيبلر-296ف”، مثلا، حول نجم أصغر من الشمس بمقدار الضعف. ويفوق حجم هذا الكوكب حجم الأرض بمقدار الضعف، إلا أن العلماء لا يستطيعون حتى الآن الجزم بأنه كوكب غازي أم مغطى بالمياه. وبذلك حصل علماء الفلك على معلومات حول 1700 كوكب خارج المنظومة الشمسية حتى الآن. ويذكر أن التليسكوب “كيبلر” أرسل إلى مداره في عام 2009 لرصد الكواكب خارج المنظومة الشمسية.

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