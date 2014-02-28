زوج يشعل النار في منزل زوجته لمعايرتها له بالإنفاق عليه بالقليوبية

أشعل زوج النيران في منزل زوجته لقيامها بمعايرته بالإنفاق عليه، وأنها تأويه فى منزل ورثته عن أسرتها، وتمت السيطرة على النيران، ولم تقع أى خسائر بشرية بقليوب .

وتم اخطاراللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور تبين قيام فاطمة .ر م29 سنة عاملة نظافة بتقديم بلاغ ضد زوجها المدعو عمرو. م .ح 30 سنة عاطل بسكب كمية من الكيروسين وإشعال النيران بمنزلها، مما أدى لاحتراق جميع المنقولات ومحتويات المنزل .

وعلي الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للأماكن الاخري، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .

وبالمعاينة تبين أن المنزل محل الحريق مكون من طابق واحد على ثلاث حجرات مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، وأتت النيران على جميع محتوياته .

> ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4222 جنح مركز قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولي التحقيق .