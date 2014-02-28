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سلطات مطار القاهرة تمنع سفر راكبين سودانى وكويتى

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سلطات مطار القاهرة تمنع سفر راكبين سودانى وكويتى سلطات مطار القاهرة تمنع سفر راكبين سودانى وكويتى

منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، سفر راكبين سودانى وكويتى، بسبب ورود اسم الأول ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وكون الثانى فى حالة سكر.

وأثناء إنهاء إجراءات الراكب ويدعى "ع ع ا" على متن الخطوط المصرية المتجهة إلى الخرطوم، وبالكشف على مستنداته من خلال الفحص الفنى، تبين إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد كطلب النائب العام.

كما تم إلغاء سفر الراكب الكويتى ويدعى "خ م" على متن الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت لتعرضه لحالة عدم اتزان.

وكان مندوب الشركة قد توجه بطلب إجراء الكشف الطبى على الراكب الكويتى قبل مغادرته، تبين من خلال تقرير طبيب الحجر الصحى أن الراكب فى حالة سكر غير بين وعدم اتزان.

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مصر 365