حاربي آلام الطمث بالغذاء

يخشى بعض النساء موعد الطمث كلّ شهر، نظراً لما يصطحبه من آلامٍ نتيجة لانقباضات الرّحم المتكرّرة.

اختصاصيّة التغذية دميا مكاري تطلعك على بعض النصائح التي تساعد في تنظيم تدفق الدّم في داخل البطن، ثمّ تحييد انقباضات العضلات والتخفيف من التّشنجات والتخلّص من الألم.

ـ تناولي 100 ملليغراماً من "الكالسيوم"، وما لا يتعدّى الـ 500 ملليغراماً من "المغنيزيوم" يومياً. كما يُنصح باستخدام "سترات الكالسيوم"، نظراً إلى سهولة امتصاصه مقارنةً بـ "كاربونات الكالسيوم".

ـ اشربي كوباً من شاي أوراق توت العليق يوميّاً خلال الشهر، لكونه يُعتبر دواءً منشّطاً للرحم.وانتبهي إلى شراء شاي نباتي لا أسود بنكهة العلّيق.

ـ أكثري من تناول الخضر، فهي مصدر أساسيّ للمغنيزيوم والكالسيوم والعديد من المغذّيات الأخرى التي تعتبر ضرورية للتخفيف من انقباضات العضلات.

ـ خفّفي من شرب القهوة، لأنّ الكافيين يعمل على تضيق الأوعية التي تنقل الدم إلى الرحم. ولكن إذا كنت من عشّاقها، ولا يُمكنك الاستغناء عنها طوال الشهر، فتوقفي عن تناولها في خلال الأسبوع الذي يسبق الطمث.

ـ تناولي الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم، مثل مشتقات الحليب والخضر واللوز.

ـ استعيضي عن تناول اللحم الأحمر باللحم الخالي من الدّهون.

ـ ابتعدي عن مغريات الأطعمة السّريعة والجاهزة، لأنها تتسبّب في تفاقم آلام الطمث.

ـ تجنّبي النيكوتين والكافيين.

ـ اشربي ما لا يقلّ عن 6 أكواب من الماء، يومياً.

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