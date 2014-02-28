9 أصول لتناول "السوشي"

تتردّدين أحياناً في الذهاب إلى المطعم الياباني لتذوّق "السوشي"، بسبب العيدان الخشب التي يصعب عليك استعمالها...فما رأيك أن تتحرّري منها، من خلال اتباع نصائح خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر التي تطلعك على كيفيّة تناول هذه الصنوف من الطعام، مع الحفاظ على لباقتك:

ـ استعيضي عن عيدان الخشب بالأدوات التي تشعرين بالراحة عند استعمالها، فالمطبخ الياباني لا ينتمي إلى ثقافتك، وبالتالي يحقّ لك عدم التقيّد بتقاليده، مع الإشارة إلى أنّ الشوكة والسكين المصنوعين من الحديد أو "الستاينلس ستيل"، يؤثّران في طعم السمك النيء.

ـ اطلبي العيدان المساعدة بدلاً من تلك الاعتياديّة، لتسهيل عملية تناول الطعام.

ـ استخدمي الفوطة التي توضع على الطاولة لتمسحي بها يديك بعد الفراغ من الأكل، وتجنبي استعمالها لأيّ غرض آخر.

ـ اشربي الحساء، الذي يقدّم مع الوجبة، مباشرة من الوعاء، بخلاف المطبخ الصيني الذي يقدّم لك ملعقة من "البورسولان".

ـ احرصي على انتقاء القطعة التي تريدين التهامها، بدون ملامسة القطع الأخرى.

ـ ابتعدي عن الإشارة بالعيدان إلى أحد، ولا تقومي باللعب بها، من خلال تمريرها في شعرك أو وضعها في فمك.

ـ تجنّبي تثبيت العيدان بشكل عمودي في الطبق، فهذا يدلّ على فكرة الموت.

ـ استخدمي الجانب الآخر من العيدان، إذا أردت سكب الأرز من الطبق الجماعيّ في صحنك.

ـ استأذني أصحاب المطعم للاحتفاظ بالأعواد كتذكار منه.

شاهدي أيضاً:

8 أصول لاستخدام رسائل الجوّال القصيرة