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استنفار أمني على الحدود مع قطاع غزة

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استنفار أمني على الحدود مع قطاع غزة استنفار أمني على الحدود مع قطاع غزة

صورة أرشيفية

شهدت المنطقة الحدودية إجراءات أمنية مشددة بطول الحدود مع قطاع غزة، وبمحيط معبر رفح البري، بشمال سيناء.

وأكد مصدر أمنى أن قوات الأمن المصرية عززت من تواجدها بالمنطقة، فيما تقوم القوات بعمليات تمشيط واسعة بالجانب المصري من الحدود بعدة مناطق برفح المصرية.

وحذرت المصادر، حركة حماس والفصائل الفلسطينية من القيام بأي أعمال تهدد السيادة المصرية، مؤكدة أن لن تسمح بذلك، ولديها القدرة على صد أي محاولات لاجتياز الحدود المصرية.

كانت حركة حماس دعت إلى إقامة صلاة الجمعة أمام معبر رفح بالجانب الفلسطيني، احتجاجاً على إغلاق السلطات المصرية للمعبر، إلا أن تقارير إعلامية أكدت نية حماس وعدد من الفصائل اقتحام معبر رفح والاشتباك مع قوات الأمن المصري.

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