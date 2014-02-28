تابعي إطلالات إليسا بالماركات العالمية

لا تخلو أي إطلالة من إطلالات النجمة إليسا من تصاميم تحمل تواقيع علامات تجارية عالمية. وهي تتباهى أمام معجبيها باقتنائها أثمن القطع من أزياء وإكسسوارات ومجوهرات. حتى أنها في إطلالاتها النهارية ومناسباتها الخاصة البعيدة عن التكلّف، تتزيّن بقطع باهظة الثمن. وقد لا تكون إليسا الفنانة الوحيدة التي تمتلك هذا الكمّ من المقتنيات الثمينة، ولكن إطلالاتها بالتأكيد تستحق الوقوف عندها والاستمتاع برؤية ما تختاره.

تعرّفي على خيارات إليسا واستوحي منها لإطلالاتك.