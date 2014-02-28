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الجينز رفيق يومياتك

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الجينز رفيق يومياتك الجينز رفيق يومياتك

هو رفيق يوميات المرأة العصرية، إنه بنطلون الجينز الذي يؤمن الطلة المريحة والعملية. نسقيه مع أزياء وإكسسوارات متنوعة للحفاظ على أناقتك في مختلف الأوقات.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات Aishti وFendi – بيروت.

الصورة رقم 1
- بنطلون من الجينز باللون الأحمر من True Religion. سعره 265$.
- جاكيت مزينة بالترتر سعرها 1370$ وقميص باللون العاجي سعرها $335.
الإثنان من HH Haute Hippie.
- حقيبة صغيرة من Kotur. سعرها 260$.
- حذاء بدون كعب من Tatoosh. سعره 315$.

الصورة رقم 2:
- جاكيت من الجلد باللون الأسود من Armani Jeans. سعرها 1050$.
- بنطلون من الجينز باللون الأزرق من Current Elliott. سعره 360$.
- بوتس من Ivy Kirzhner. سعره 1035$.
- حقيبة صغيرة من Be & D. سعرها 550$.
- وشاح من Hatattack. سعره 140$.

الصورة رقم 3:
- بنطلون جينز باللون الفضي من Juicy Couture. سعره 275$.
- تي شيرت باللون الأبيض. سعرها 170$.
- جيليه بلوني الأزرق والأسود. سعرها 360$.
الإثنان من Cecilia Buccourt.
- قبعة من Moncler. سعرها 255$.
- بوتس من Tattoosh. سعره 480$.
- حقيبة من Be & D. سعرها 1050$.

الصورة رقم 4:
- بنطلون جينز تزينه قطع من الجلد من Diesel. سعره 795$.
- قميص مطبعة من Hale Bob. سعرها 270$.
- وشاح من الفرو من Charlotte Simone. سعره 595$.
- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Tory Burch. سعرها 870$.
- بوتس باللون البيج من Joie. سعره 445$.
- قبعة من Hatattak. سعرها 95$.
- قفازات جلدية من Mackage. سعرها 125$.

الصورة رقم 5:
- بنطلون جينز مطبع باللون الرمادي من True Religion. سعره 335$.
- جيليه سعرها 485$.
وتوب قطنية سعرها 195$.
الإثنان من Aeronautica.
- حذاء رياضي من Ken & Schmenger. سعره 495$.
- قبعة من Hatattack. سعرها 120$.
- حقيبة مطبعة من Fendi. السعر عند الطلب.

الصورة رقم 6:
- بنطلون جينز مزين بالمسامير. سعره 1185$. وجاكيت سعرها 765$.
الإثنان من 7 forallmankind.
- قميص باللون الأبيض من Derek Lam. سعرها 465$.
- حذاء رياضي باللون الذهبي من Serafini. سعره 425$.

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سيدتي