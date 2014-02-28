الجينز رفيق يومياتك

هو رفيق يوميات المرأة العصرية، إنه بنطلون الجينز الذي يؤمن الطلة المريحة والعملية. نسقيه مع أزياء وإكسسوارات متنوعة للحفاظ على أناقتك في مختلف الأوقات.

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء متوفرة في محلات Aishti وFendi – بيروت.

الصورة رقم 1

- بنطلون من الجينز باللون الأحمر من True Religion. سعره 265$.

- جاكيت مزينة بالترتر سعرها 1370$ وقميص باللون العاجي سعرها $335.

الإثنان من HH Haute Hippie.

- حقيبة صغيرة من Kotur. سعرها 260$.

- حذاء بدون كعب من Tatoosh. سعره 315$.

الصورة رقم 2:

- جاكيت من الجلد باللون الأسود من Armani Jeans. سعرها 1050$.

- بنطلون من الجينز باللون الأزرق من Current Elliott. سعره 360$.

- بوتس من Ivy Kirzhner. سعره 1035$.

- حقيبة صغيرة من Be & D. سعرها 550$.

- وشاح من Hatattack. سعره 140$.

الصورة رقم 3:

- بنطلون جينز باللون الفضي من Juicy Couture. سعره 275$.

- تي شيرت باللون الأبيض. سعرها 170$.

- جيليه بلوني الأزرق والأسود. سعرها 360$.

الإثنان من Cecilia Buccourt.

- قبعة من Moncler. سعرها 255$.

- بوتس من Tattoosh. سعره 480$.

- حقيبة من Be & D. سعرها 1050$.

الصورة رقم 4:

- بنطلون جينز تزينه قطع من الجلد من Diesel. سعره 795$.

- قميص مطبعة من Hale Bob. سعرها 270$.

- وشاح من الفرو من Charlotte Simone. سعره 595$.

- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Tory Burch. سعرها 870$.

- بوتس باللون البيج من Joie. سعره 445$.

- قبعة من Hatattak. سعرها 95$.

- قفازات جلدية من Mackage. سعرها 125$.

الصورة رقم 5:

- بنطلون جينز مطبع باللون الرمادي من True Religion. سعره 335$.

- جيليه سعرها 485$.

وتوب قطنية سعرها 195$.

الإثنان من Aeronautica.

- حذاء رياضي من Ken & Schmenger. سعره 495$.

- قبعة من Hatattack. سعرها 120$.

- حقيبة مطبعة من Fendi. السعر عند الطلب.

الصورة رقم 6:

- بنطلون جينز مزين بالمسامير. سعره 1185$. وجاكيت سعرها 765$.

الإثنان من 7 forallmankind.

- قميص باللون الأبيض من Derek Lam. سعرها 465$.

- حذاء رياضي باللون الذهبي من Serafini. سعره 425$.