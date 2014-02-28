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وزير الداخلية الأوكراني: السيطرة على مطارات القرم غزو روسي مسلح واحتلال

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وزير الداخلية الأوكراني: السيطرة على مطارات القرم غزو روسي مسلح واحتلال وزير الداخلية الأوكراني: السيطرة على مطارات القرم غزو روسي مسلح واحتلال

وزير الداخلية -ارسين افاكوف

أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف يوم الجمعة أن القوات الروسية سيطرت على مطارين في منطقة القرم وأدان ذلك ووصفه بانه غزو عسكري واحتلال مسلح.

وذكر أنه لم تحدث إراقة دماء أو اشتباكات حين سيطر رجال مسلحون وصفهم بانهم أفراد من البحرية الروسية على مطار عسكري قريب من ميناء سيفاستوبول ، حيث يتمركز الاسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال أن رجالا مسلحين وصفهم بأنهم يمثلون الاتحاد الروسي سيطروا على مطار سيمفروبول الدولي دون وقوع اشتباكات.

وقال وزير الداخلية الأوكراني على صفحته على فيسبوك “أعتبر ما حدث غزوًا مسلحًا واحتلالًا في انتهاك لكل الاتفاقات الدولية والاعراف.”

ووصف ما حدث بانه استفزاز عسكري ودعا إلى إجراء محادثات.

 

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