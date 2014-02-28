أمن السويس يكثف تواجده أمام المنشآت الحيوية قبل تظاهرات الإخوان

قال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس أن قوات الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع الشرطة المدنية قامت صباح اليوم بتكثيف تواجدها صباح اليوم الجمعة كإجراء أحترازي أمام جميع المنشآت الحيوية بالسويس استعداداً لتظاهرات اليوم الجمعة الذى يدعوا لها تنظيم الإخوان.

وأضاف أنه وردت إليهم معلومات باستعداد الإخوان بالتعدي على منشآت حيوية وقطع طرق مرورية عقب صلاة الجمعة .

وأوضح أن هناك تكثيف للقوات المشتركة وتشديد إجراءات التأمين بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمية 109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى و الكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة .