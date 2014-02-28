كوريا الجنوبية تصف إطلاق نظيرتها الشمالية 4 صواريخ “سكود” بالإستفزاز

وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم ، إطلاق كوريا الشمالية أمس الخميس 4 صواريخ بالستية من طراز “سكود” بالاستفزاز المتعمد.

وقال المتحدث ، باسم الوزارة كيم مين سوك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ـ “تعتقد الوزارة بأن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم أمس هي من طراز (سكود) نظرا لمسارها وسرعتها”.

وأضاف، أن الوزارة تعتبر تلك الأمور استفزازا متعمدا ومخططا له عندما تربط بين إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ يوم أمس الخميس واختراق سفينة دورية لكوريا الشمالية لخط الحدود المائي الشمالي داخل المياه الكورية الجنوبية في 25 من الشهر الجاري.

وتابع قائلاً ، ”يأتي إطلاق كوريا الشمالية صواريخ سكود يوم أمس للمرة الأولى منذ عام 2009، ويصل مداها إلى جميع المناطق في شبه الجزيرة الكورية مما يشكل تهديدا”.

موضحا أن معظم صواريخ سكود التي تملكها كوريا الشمالية، تطلق من قواعد متنقلة.

أ ش أ