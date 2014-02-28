“كفاحي” بتوقيع هتلر يباع بـ 65 ألف دولار

قالت دار مزادات “نيت دي. ساندرز” إن نسخًا من كتاب “كفاحي” للزعيم النازي أدولف هتلر تحمل توقيعه بيعت في مزاد في لوس أنجلوس الخميس بمبلغ يصل إلى 64850 دولاراً.

وكانت النسخ مهداة إلى يوزيف باور، الضابط في تنظيم “أس.أس” الألماني أثناء الحرب العالمية الثاني، والذي شارك في الانقلاب الفاشل لهتلر في ميونيخ عام 1923، بمناسبة عيد الميلاد.

وشارك 11 مضاربًا في المزاد الذي انتهى مساء الخميس وجرى عبر الإنترنت على الكتب التي قدر لها أن تباع بما يتراوح بين 20 و25 ألف دولار.

وكانت هذه المجموعة ذاتها قد بيعت مقابل 25 ألف دولار في مزاد نظمته دار مزادات “بونهامز” في لندن عام 2012.

وتحدث الزعيم النازي في كتاب “كفاحي”، الذي يقع في مجلدين، عن صعود ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وعن أيديولوجيته السياسية الاجتماعية القومية.

وعلى عكس الأفلام والأغاني والشارة النازية، لا تحظر ألمانيا كتاب “كفاحي” بشكل قانوني، لكن ولاية بافاريا تملك حقوق النشر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وتحظر الولاية الجنوبية بيع الكتاب ونشره.