“الوايت نايتس” تطالب بحضور الجماهير للمباريات لأن مكانها الطبيعي في المدرجات

أكدت رابطة “الوايت نايتس” المنتمية لنادى الزمالك، فى بيان رسمى لها، على موقع التواصل الأجتماعى الفيس بوك، أن مكانها الطبيعى هو المدرجات مشددين على أنهم سيحرصون على مصلحة ناديهم وسيلتزمون باقص درجات ضبط النفس.

وقالت الرابطة” الروح الجديدة التى شهدتها الزمالك على يد أحمد حسام المدير الفنى تجعلهم أكثر اصرارًا على عودتهم مرى آخرى للمدرجات” .

وجاء البيان على النحو التالى : “عد وعود متتالية .. وإلتزامات متكرره .. وتصريحات متتابعة من وزارة الداخلية بعودة الجماهير الى مكانهم الطبيعي وحقهم الأصيل للتشجيع في المدرجات والمساندة .. وبعد وفائنا نحن بكل ما تعهدنا به أمام جماهيرنا وحرصا على مصلحة نادينا بعدم افتعال اي مشكلة من شأنها ان تؤثر على الحضور الجماهيري في المدرجات إلا انه بعد كل ذلك نجد الداخليه تقوم كعادتها بنقد عهودها واخلاف وعودها وتكذيب تصريحاتها لتعلن اليوم مرة اخرى ان مباراة الزمالك القادمة في دوري ابطال افريقيا ستكون بدون جمهور في اعتداء جديد واضح على حق الجماهير في تشجيع ناديهم وحق النادي في الاستفادة من مؤازرة مشجعيه في مبارياته الهامة” .

وتاع البيان: “ومرة أخرى هم من يقحم الواقع الرياضي في معاركهم السياسية وحروبهم على السلطة، وإذا كانت الداخلية غير قادرة على تأمين مباراة كما تقول فكيف تدعي بعذ ذلك قدرتها على تأمين البلاد ..إنهم إما كاذبون في قولهم الأول أو في ادعائهم الثاني، وفي كلا الحالتين فإنهم يثبتون لنا يوما بعد الأخر أنهم لا يصلحون إلا لشيء واحد وهو الحرب والأقتتال على السلطة وإقحام الجميع في حروبهم تلك ..إن هذه الأيام التي يعيشها كل عشاق الزمالك .. تجعلنا اكثر طموحا واكثر اصرارا على عودة الروح واكثر اخلاصا في هذه الايام لنادينا الحبيب ..نحن من جانبنا نؤكد اننا لن نتنازل عن حقوقنا في العودة والحضور”.