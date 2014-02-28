توقيع فرج للزمالك يمنح ميدو 3 اختيارات ' يسارية '

امتلك الزمالك بتوقيع أحمد سمير فرج الظهير الأيسر وتحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني ثلاثة حلول فنية تضاعف اختياراته وطريقته.

ووقع فرج على عقود انضمامه للزمالك لمدة موسمين ونصف، ويحق له اللعب بداية من المباراة المقبلة بحسب لوائح الاتحاد الدولي، إذ أنه فسخ تعاقده في يناير الماضي مع ليرس.

ويستعرض FilGoal.com الاختيارات الفنية الممكنة لميدو بعد توقيع فرج:

- ظهير أيسر

الزمالك يمتلك في قائمته محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الوحيد، بجانب لاعب شاب يدعى محمد إبراهيم قادم من إنبي.

يقول سمير فرج في تصريحات لـFilGoal.com: "يمكنني أن أشارك أنا وعبد الشافي بحيث يكون هو جناح وأنا ظهير أيسر".

وأضاف "هذا ما كان يفعله عبد الشافي في وجود صبري رحيل".

واعتاد جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك على إشراك رحيل في الظهير الأيسر، وأمامه عبد الشافي وقدم الثنائي جبهة يسارية نارية.

- جناح أيسر

يمتلك أحمد سمير فرج قدم يسرى قوية للغاية، ويمتاز بالتصويب البعيد المتقن .. ولهذا فوجوده بقرب مناطق جزاء المنافس سيكون إيجابيا للزمالك.

وفي هذه الحالة قد يشارك عبد الشافي في مركزه كظهير أيسر، وأمامه الجناح أحمد سمير فرج في وسط الملعب الأيسر.

- جناح أيمن

ربما لم يشارك سمير فرج في هذا المركز، ولكن خطة ميدو تعتمد على جناحين وأمامهما مهاجم وحيد.

ووجود سمير فرج بمقومات المهاجم مثلما بدأ حياته مع منتخب الشباب والأوليمبي في هذا المركز يدعم الاستعانة به في موقع الجناح الأيمن.

وميزة فرج في هذه النقطة هي تصويباته، بحيث يدخل من الجانب الأيمن إلى قلب الملعب ويترك العنان لقدمه اليسرى وتصويباته التي تشكل خطورة.