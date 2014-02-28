أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد المصريين بالنمسا يتصدى لنشاط الإخوان فى مدينة كلاجنفورت

Google+ Print
اتحاد المصريين بالنمسا يتصدى لنشاط الإخوان فى مدينة كلاجنفورت اتحاد المصريين بالنمسا يتصدى لنشاط الإخوان فى مدينة كلاجنفورت

صرح دكتور حسن موسى رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، بأن الاتحاد انتهى من تأسيس ثالث فرع له فى مدينة "كلاجنفورت" النمساوية.

وقال الدكتور موسى، فى تصريح خاص فى فيينا، إن الفرع الجديد يستهدف التصدى لنشاط جماعة الإخوان "الإرهابية" بين المصريين فى هذه المدينة النمساوية الهامة، ويسعى إلى ربط المصريين بكيان وطنى يجمع الجميع دون تفرقة ويؤكد على التفاف المصريين فى الخارج حول جيشهم الباسل وثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار إلى أنه جارى بحث تأسيس فروع جديدة أيضا لاتحاد المصريين فى مدينتى جراتس ولينز، وهما من أكبر المدن النمساوية وتوجد بهما أعداد كبيرة من المصريين خاصة الموالين للجماعة الإرهابية، موضحا أن الاتحاد يقدم أنشطة ثقافية واجتماعية للمصريين فى النمسا، كما يتفاعل أيضا مع الأحداث السياسية ويسعى إلى تقديم كل عون للوطن الأم وربط الأجيال الجديدة به.

ومن المعروف أن الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، له فرعان رئيسيان الأول فى العاصمة فيينا والثانى فى مدينة ليوبن، وقد نظم مؤخرا مهرجانا رياضيا فى فيينا بعنوان "لا للإرهاب" لرفض الجرائم الإرهابية التى تتعرض لها ولدعم خريطة الطريق وثورة 30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر