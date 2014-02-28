اتحاد المصريين بالنمسا يتصدى لنشاط الإخوان فى مدينة كلاجنفورت

صرح دكتور حسن موسى رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، بأن الاتحاد انتهى من تأسيس ثالث فرع له فى مدينة "كلاجنفورت" النمساوية.

وقال الدكتور موسى، فى تصريح خاص فى فيينا، إن الفرع الجديد يستهدف التصدى لنشاط جماعة الإخوان "الإرهابية" بين المصريين فى هذه المدينة النمساوية الهامة، ويسعى إلى ربط المصريين بكيان وطنى يجمع الجميع دون تفرقة ويؤكد على التفاف المصريين فى الخارج حول جيشهم الباسل وثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار إلى أنه جارى بحث تأسيس فروع جديدة أيضا لاتحاد المصريين فى مدينتى جراتس ولينز، وهما من أكبر المدن النمساوية وتوجد بهما أعداد كبيرة من المصريين خاصة الموالين للجماعة الإرهابية، موضحا أن الاتحاد يقدم أنشطة ثقافية واجتماعية للمصريين فى النمسا، كما يتفاعل أيضا مع الأحداث السياسية ويسعى إلى تقديم كل عون للوطن الأم وربط الأجيال الجديدة به.

ومن المعروف أن الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، له فرعان رئيسيان الأول فى العاصمة فيينا والثانى فى مدينة ليوبن، وقد نظم مؤخرا مهرجانا رياضيا فى فيينا بعنوان "لا للإرهاب" لرفض الجرائم الإرهابية التى تتعرض لها مصر ولدعم خريطة الطريق وثورة 30 يونيو.