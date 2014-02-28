الخدمات الجوية تنجح فى تجديد التعاقد مع الخطوط الليبية

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، في تجديد التعاقد مع شركة ” الخطوط الجوية الليبية “في مجال تموين الرحلات.

وقال عبد المنصف حسن، رئيس الخدمات الجوية، إن الخطوط الجوية الليبية تعتبر من أهم أكبر ثلاث شركات أجنبية تقوم الخدمات الجوية بتقديم الخدمة لهم بل ومن أقدم هذه الشركات، يتم تقديم الخدمة المقدمة لهذه الشركة لا تقتصرفقط على خدمة المأكولات والمشروبات ولكنها تمتد لتشمل خدمة غسيل المعدات والأدوات وخدمة الدراى كلين لمفروشات الطائرة .

ومن جانبه أشاد محمد الجارحى مدير الخطوط الليبية بالقاهرة، بأداء شركة الخدمات الجوية المتميز والخدمات المقدمة منها، ويتم بصفة دورية عمل مراجعات على الشركة من قبل الخطوط الليبية، للتأكد من تحقيق المعايير العالمية لنظم الجودة للوصول إلى أحسن خدمة وأفضل مذاق، ويتم خلال هذه المراجعات عمل عروض تقديمية لجميع الوجبات التى تقدم على الطائرة سواء وجبات ساخنة أو باردة والحلويات، وذلك لجميع الدرجات السياحية والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و أيضًا وجبات الركب الطائر، وقد أثبتت الشركة أدائها المتميز ومطابقتها للمعايير العالمية لنظم جودة الغذاء .