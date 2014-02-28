مقتل 6 أعضاء في “بوكوحرام” علي يد الجيش النيجيري

أكد الجيش النيجيري ، مقتل ستة أشخاص قال إنهم أعضاء في جماعة “بوكو حرام” المتشددة واعتقال اثنين آخرين ; أثناء حملة لمطاردة الجماعة بعد الهجوم علي قري بولاية أدماوا ، شمال شرق البلاد ، والذي أدي إلي مقتل ، وإصابة العشرات.

وقال بيان لقيادة الجيش الجمعة ، أن جنديا ، وثلاثة مدنيين قتلوا خلال المواجهات الآخيرة، معربا عن الأمل في خفض نسبة العنف التي ارتفعت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية.

وبدأ الجيش النيجيري مساء أمس الخميس حملة قوية لمحاربة أنشطة الجماعة المتهمة بقتل واصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية من خلال اعتداءات علي منازل ومنشآت عسكرية ومساجد وكنائس.

وقال مدير الإعلام بالجيش الرائد كريس الوكولادو، إن الحملة بدأت بعد تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي تنشط فيها الجماعة وخاصة بولايات “بورنو” و “يوبي” و “ادماوا” والتي أعلن حالة الطوارئ فيها الرئيس جودلاك جوناثان منذ أشهر.

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