خُطبة الجمعة “مترجمة” لأول مرة بالمسجد الحرام

يشهدالمسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم ترجمة خطبة الجمعة فوريا ولذلك لأول مرة ، إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية، نظراً لكثرة الناطقين بهما من المعتمرين والحجاج والزوار.

وقالت وكالة الأنباءالسعودية إن “تطبيق هذا المشروع يأتي استجابةً لتوجيه العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام، والمسجد النبوي للمصلين غير الناطقين بالعربية”.

ويهدف المشروع، بحسب الوكالة، السعودية إلى “إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والتوعوية والإرشادية، للحجاج والمعتمرين والزائرين بلغاتهم، بما يعكس الصورة الصحيحة والمنهج الوسط لهذا الدين وإبراز سماحته وقيمه النبيلة”.