"الزراعة": ارتفاع صادرات البطاطس لدول أوروبا والخليج لــ128ألف طن

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ارتفاع صادرت البطاطس المصرية لدول الاتحاد الأوروبى والخليج لـ128 ألف طن حتى اآمن.

وأشار التقرير، إلى أن جميع الشحنات المصدرة بعد فحصها تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، وخلوها من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية والالتزام بكافة اشتراطات التصدير، التى تضمن سلامة البطاطس من كافة الأمراض.

وأكد الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع" أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من بمناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية ،مشيراً ‘لى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على المنتج التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة .