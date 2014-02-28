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«القرضاوي»: قطر أطعمتنا من جوع وأمّنتنا من خوف

  • مصر
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قال الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين، إن «قطر أطعمتنا من جوع وأمّنتنا من خوف، نستمتع فيها بالرخاء والأمن، وندعو الله أن يحفظها أميرًا وشعبًا وحكومةً».

وأشاد «القرضاوي»، في تصريحات نشرتها صحيفة «الراية القطرية»، صباح الجمعة، بدعم «القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».

وتحدث عن شائعات طرده من قطر قائلاً: «أراد بعض الناس من قطر أن تطردني، وعندما أصابني البرد واعتذرت عن الخطابة 3 أسابيع أشاعوا أنه تمّ منعي، وأن قطر ستطردني».

وأكّد أنه واحد من أبناء قطر الذين يصيبهم ما يصيبها من خير أو شر، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يبعد عنها كل شرّ ويرزقها الخير.

ووصف قطر بأنها بلد معطاء، رأى الخير عند رجاله ونسائه، أغنيائه وكبرائه وشيوخه، والحكام في المقدمة.

ودعا الله أن يأخذ بأيدي قطر لكل خير، وأن يؤيد أهلها بروح من عنده، ويثبت أهلها ويحرسهم بعينه التي لا تنام.

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