ولي العهد بحث مع الرئيس الهندي دعم وتطوير العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي امس فخامة الرئيس براناب موكرجي رئيس جمهورية الهند. ورحب الرئيس براناب موكرجي بسمو ولي العهد، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة. وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بزيارة الهند، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفخامته. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين لدى جمهورية الهند سعود الساطي.

وضمن الزيارة الرسمية لولي العهد الحالية لجمهورية الهند، افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أمس مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته لهذا العام.

كما افتتح نيابة عن وزير الثقافة والإعلام رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين الملتقى الإعلامي السعودي الهندي.

والتقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة وزيرة الثقافة الهندية تشاندريش كوماري، وجرى تبادل الأحاديث الودية وسبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي، كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر وزير التخطيط الهندي منطق سنغ الهلولي، وجرى استعراض سبل دعم وتطوير التعاون في مجال التخطيط.