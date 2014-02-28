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5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع .. كريستيانو 15 – 13 برشلونة

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5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث حقق ريال مدريد أكثر من رقم قياسي بفوزه السداسي علي شالكه بينما واصل مانشستر يونايتد إخفاقه هذا الموسم...

4 – لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، جميع الفرق الإنجليزية تفشل في الفوز في جولة واحدة.

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15 – عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو خارج الديار منذ بداية الموسم الماضي...هدفين أكثر من رصيد فريق برشلونة!

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32 – رقم قياسي جديد لعدد المباريات المتتالية التي تمكن ريال مدريد من التسجيل فيها في دوري أبطال أوروبا.

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89 – محاولة مانشستر يونايتد الوحيدة علي مرمي أوليمبياكوس جاءت قبل نهاية المباراة بدقيقة.

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184 – أنطونيو دي ناتالي يسجل هدفه ال184 في الدوري الإيطالي ليدخل ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الكالتشيو.

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