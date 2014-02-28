5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع .. كريستيانو 15 – 13 برشلونة
5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث حقق ريال مدريد أكثر من رقم قياسي بفوزه السداسي علي شالكه بينما واصل مانشستر يونايتد إخفاقه هذا الموسم...
4 – لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، جميع الفرق الإنجليزية تفشل في الفوز في جولة واحدة.
15 – عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو خارج الديار منذ بداية الموسم الماضي...هدفين أكثر من رصيد فريق برشلونة!
32 – رقم قياسي جديد لعدد المباريات المتتالية التي تمكن ريال مدريد من التسجيل فيها في دوري أبطال أوروبا.
89 – محاولة مانشستر يونايتد الوحيدة علي مرمي أوليمبياكوس جاءت قبل نهاية المباراة بدقيقة.
184 – أنطونيو دي ناتالي يسجل هدفه ال184 في الدوري الإيطالي ليدخل ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الكالتشيو.