5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع .. كريستيانو 15 – 13 برشلونة

5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث حقق ريال مدريد أكثر من رقم قياسي بفوزه السداسي علي شالكه بينما واصل مانشستر يونايتد إخفاقه هذا الموسم...

4 – لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، جميع الفرق الإنجليزية تفشل في الفوز في جولة واحدة.

15 – عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو خارج الديار منذ بداية الموسم الماضي...هدفين أكثر من رصيد فريق برشلونة!

32 – رقم قياسي جديد لعدد المباريات المتتالية التي تمكن ريال مدريد من التسجيل فيها في دوري أبطال أوروبا.

89 – محاولة مانشستر يونايتد الوحيدة علي مرمي أوليمبياكوس جاءت قبل نهاية المباراة بدقيقة.

184 – أنطونيو دي ناتالي يسجل هدفه ال184 في الدوري الإيطالي ليدخل ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الكالتشيو.