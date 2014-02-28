البرلمان الأوروبي يعفي مواطني الدولة من «شنغن»

صوت البرلمان الأوروبي بعد ظهر امس لصالح إلغاء تأشيرة شنغن لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة خلال جلسة التصويت التي عقدت امس في ستراسبورج وذلك بأغلبية 523 صوتا من اصل 577 عضوا وتعد هذه الموافقة المرحلة الحاسمة التي تليها مرحلة وضع آلية تنفيذ القرار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ان تصويت البرلمان الأوروبي على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة الشنغن يأتي بفضل وبركة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله كما يعكس الرعاية التي تحظى بها الإمارات ومواطنوها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأن الإمارات بلد يستحق أكثر وأن المواطن الإماراتي يستحق دائما أكثر.

وأضاف سموه "انه من خلال عملنا وتضافر جهودنا نستطيع أن نعكس صورة مشرفة لبلدنا سواء كنا في الإمارات أو خارجها".

أكد سموه - في مقابلة هاتفية لسموه من العاصمة الكورية سيؤول مع نشرة "علوم الدار" عبر قنوات أبوظبي للإعلام مساء اليوم - ان هذا الإنجاز إنما يشكل اعترافاً من البرلمان الأوروبي بمكانة الإمارات .

وأشاد سموه بسلوك المواطن الإماراتي الحميد في الدول الأوروبية ..لافتاً إلى أن هذا الأمر لعب دوراً في الحصول على هذا الاعتراف.

وعما إذا كان هذا الإنجاز يجسد مقولة "أسعد شعب" ..أشار سموه إلى أن السعادة تتحقق فقط بالعمل الدؤوب قائلا "علينا أن نفكر كيف يمكن أن يكون الوطن في مكانة أفضل وكيف يشعر المواطن بسعادة أكبر فهذا ما يمكن أن يميزنا عن الآخرين".

وتبدأ الترتيبات الاجرائية لوضع القرار حيز التنفيذ وذلك عن طريق فريق العمل المشترك من الامارات ودول الاتحاد الاوروبي لتنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن. وسيكثف فريق العمل جهوده لتسريع إجراءات تنفيذ القرار تمهيدا للاعلان النهائي لالغاء تأشيرة شنغن بالنسبة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة.

تهنئة بالإنجاز

وهنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من ستراسبورج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الإنجاز الكبير. وقال: إن هذا التصويت التاريخي هو ثمرة جهود سنتين من العمل المنظم والدؤوب الذي قاده بكل اقتدار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وتابع مراحله أولاً بأول.

وأضاف أن التصويت اليوم هو في جزء كبير منه انعكاس للسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الامارات وإنجازاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقال: ان دولة الامارات ستكون الدولة العربية الاولى التي تعفى من تأشيرة شنغن.

واضاف هذا الانجاز الملموس لمواطني الامارات سيسهل لهم حرية السفر والتنقل في 27 دولة أوروبية وذلك تجسيدا لنهج حكومة الامارات في اعتبار المواطن اولوية في جهودها ونشاطها.

مؤكدا ان ما تحقق اليوم تم من خلال جهد جماعي شامل قادته وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ومؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية .

واختتم تصريحه بقوله: أغتنم هذه الفرصة لأثمن الدورة الهام الذي قام به سعادة سليمان المزروعي سفير الدولة لدى بروكسل وطاقم السفارة هناك.

ودون معاليه على "تويتر"من ستراسبورج مقر البرلمان الاوروبي أبارك التصويت بإعفاء الامارات من تأشيرة الشنغن، إنجاز آخر لوطني ليكون البلد العربي الاول المتأهل للاعفاء.

تهاني الوفد الإماراتي

وقد تلقى وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التهاني من رؤساء الفرق البرلمانية الأوروبية وأعضاء لجنة الحريات والعدالة والشؤون الداخلية الجهة التي تولت الإشراف على مشروع القرار طيلة عامين.

وأكد معاليه ان قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة شينغن وبأغلبية ساحقة يعكس موقع الدولة المتقدم لدى العالم.

وقال معاليه " هذا القرار التاريخي يحرر مواطنينا من التأشيرة ونحن الآن تجاوزنا المرحلة النهائية تبقى أمامنا فقط الترتيبات التقنية ..وبلا شك هذا اليوم يكلل عمل وجهد سنتين وأنا شخصيا سعيد وفريق العمل أيضا كله سعيد".

وقال معاليه " سمو الشيخ عبدالله بن زايد الذي يتواجد الآن في كوريا الجنوبية سعيد جدا بهذا التصويت الساحق لأنه حقيقة قاد جهدا معقدا ومركبا وكبيرا تكلل بالنجاح ..والحمد الله أتممنا المهمة بنجاح ما يؤكد قدرة الآلة الحكومية الإماراتية على صنع إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن الإماراتي".

سعادة بالغة

وأعربت ماريا غابريال العضو في البرلمان الأوروبي والعضو في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الاوروبية عن سعادتها البالغة جراء إقرار البرلمان الأوروبي اليوم القرار المقترح والمقدم له من اللجنة بشأن إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن لدخول الاتحاد الأوروبي .

وأكدت البرلمانية الأوروبية عن بلغاريا أنه بعد التصويت الساحق سيدخل القرار المرحلة التقنية بعد تجاوز مرحلة التشريع ..وقالت " الكرة الآن أصبحت في الملعبين التقنيين الإماراتي والأوروبي حيث سيكون على الخبراء الإماراتيين ونظرائهم في المفوضية الأوروبية وضع الترتيبات التقنية الضرورية لإدخال القرار حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن خاصة وأن مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبيين كلاهما أعطى ضوءا أخضر لإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن".

وفي رد على سؤال لوكالة أنباء الإمارات بشأن المدة التي يحتاجها القرار ليدخل حيز التنفيذ ..قالت النائبة ماريا غابريال إن التنفيذ سيسير بوتيرة متسارعة حتى يطبق القرار خلال أيام قليلة خاصة وأن الإمارات قدمت كل التسهيلات الضرورية وأبدت تعاونا كبيرا من ناحية الدعم التقني والسياسي للقرار طيلة السنتين الماضيتين.

وكان البرلمان الاوروبي صادق بأغلبية ساحقة على مشروع قرار تقدمت به لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية يقضي بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة شينغن لدخول الاتحاد الأوروبي.

أغلبية ساحقة

من جهة أخرى وصف ماريو ديفيد ميب عضو البرلمان الأوروبي رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية قرار التصويت بأغلبية ساحقة بالقرار التاريخي في العلاقات الأوروبية الإماراتية الذي يعكس قوة ومتانة الروابط بين الطرفين.

وقال النائب البرلماني الأوروبي " كأوروبيين أردنا من خلال هذا القرار إعطاء إشارة قوية مفادها أن الشعبين الأوروبي والإماراتي تجمعهم العديد من الخصائص والروابط المشتركة وحين بادرنا بوضع اللمسات الأولى على المقترح لم يكن هدفنا فقط رفع عناء المعاملات الضرورية للحصول على التأشيرة بل هدفنا كان أعمق من ذلك وهو إظهار أن بين الإمارات وأوروبا توجد الكثير من النقاط والقواسم والقيم المشتركة ".

وأكد رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي ان أوروبا تسعى اليوم لأن تبني مع دولة الإمارات العربية المتحدة عالما جديدا لما تتمتع به الامارات من سمعة طيبة في العالم ومن أمن وأمان واستقرار ونجاح على جميع الأصعدة. علاقات قوية

قرار إلغاء تأشيرة السفر لمواطني دولة الإمارات يؤكد العمق الإستراتيجي للعلاقات السياسية والاقتصاديةـــ بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حيث يفوق حجم التبادل التجاري والاستثماري 50 مليار يورو بين الدولة ودول منطقة الشنغــن.

وبلغ عدد رحلات الطيران من دولة الإمارات لأوروبا وبالعكس 508 رحلات طـــــيران أسبوعياً وهناك ما يزيد على 160 الف من مواطني دول الاتحــــاد الأوروبي يقيمـــون بدولة الإمارات وما يزيد على مليون و640 الف زائر من دول الاتحاد الأوروبي لدولـــة الإمارات سنوياً (حسب بيانات 2012).