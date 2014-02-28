المزروعي: تطبيق إلغاء التأشيرة قريباً

وصف سليمان حامد المزروعي، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سفير الدولة في بلجيكا، في اتصال هاتفي مع «البيان»، تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه لمصلحة إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة «شينغن» بالإنجاز الكبير، والفوز الساحق للإمارات، وبهذا التصويت يصبح قرار إعفاء المواطنين من الحصول المسبق على تأشيرة «شينغن» لدخول الاتحاد الأوروبي نافذاً، بحسب المزروعي. وطبقاً للمزروعي، فقد صدر القرار الأوروبي بالفعل لمصلحة هذا الإعفاء بشكل رسمي، ليعلن بذلك انتهاء المرحلة التشريعية للقرار الأوروبي، لتبدأ مرحلة التطبيق الفعلي للإعفاء قريباً، لتصبح بذلك الإمارات الدولة العربية الأولى حتى الآن التي حصلت على الإعفاء من تأشيرة «شينغن».

وقال المزروعي «إن التطبيق الفعلي لإعفاء المواطنين من «شينغن» يتطلب بعض الوقت، وسيتم الإعلان عنه قريباً»، منوهاً بضرورة الأخذ في الحسبان، وقرار البرلمان الأوروبي كان مرحلة مهمة للغاية للموافقة على إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة «شينغن»، لأنه من دون التشريع الأوروبي لقرار الإعفاء لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الإنجاز.

وقال المزروعي إن تصويت 523 عضواً في البرلمان الأوروبي لمصلحة الإمارات في ما يتعلق بإعفاء المواطنين من «شينغن»، يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية، والتقدير والاحترام الأوروبي الكبير للإمارات قيادةً وشعباً.

وبموجب قرار الإعفاء، سيُسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر والتنقل إلى الدول الأوروبية وبينها، بما فيها عدد من الدول التي انضمت إلى نظام «شينغن»، ولكنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين.

ووصف المزروعي القرار الأوروبي بأنه يشكّل حقبة مهمة ومتقدمة من الجانب التشريعي للبرلمان الأوروبي الذي يتألف من ثلاث مؤسسات رئيسة، وهي: مجلس الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، إذ يمثل البرلمان الأوروبي 28 دولة أوروبية، أما المفوضية الأوروبية فهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فيما يمثل مجلس الدول الأعضاء مجلس رئاسة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات الثلاث اجتمعت وحلّت خلافاتها السياسية، وكل منها احتفظ بصلاحياته، ومن ثم أقرت قبول الدول المرشحة للإعفاء من تأشيرة «شينغن»، ومنها الإمارات.

من جهة أخرى، رحب متحدث باسم السفارة الفرنسية في أبوظبي بقرار البرلمان الأوروبي بإعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة «شينغن»، واصفاً القرار بالجيد للغاية، وبأنه خطوة على المسار الصحيح، نحو التطبيق الفعلي للقرار الأوروبي الذي توقع أن يتحقق على الأرض خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومؤكداً أن فرنسا دعمت منذ ثلاث سنوات الطلب الإماراتي بإعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن».

وتوقع الدبلوماسي الفرنسي أن يسهم القرار الأوروبي في زيادة تدفق السياح ورجال الأعمال والمستثمرين إلى فرنسا، بعد أن يتم التطبيق الفعلي لقرار الإعفاء على الأرض، نظراً إلى أن القرار سيتيح للإماراتيين السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة في أي وقت من العام، قائلاً إنه في الوقت الراهن يزور فرنسا ما بين 30 إلى 40 ألف سائح إماراتي سنوياً، متوقعاً ارتفاع تلك الأرقام بعد قرار البرلمان الأوروبي إعفاء الإماراتيين من تأشيرة «شينغن ».