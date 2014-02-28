توزيع 181 مسكناً في غياثي على المواطنين الاثنين المقبل

تبدأ بلدية المنطقة الغربية الاثنين المقبل توزيع المساكن الجديدة على المواطنين المستحقين بمدينة غياثي والبالغ عددها 181 مسكناً، والتي تم تشييدها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

وأكد خليفة سالم المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن من خلال توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدولة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمشاريع السكنية المتعددة التي تسهم في إرساء مجتمعات متكاملة، وتوفر خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات الأسر والعائلات في المنطقة الغربية على أكمل وجه.

راحة ورفاهية

وقال: إن المساكن الجديدة تلبي احتياجات المواطنين وتقدم أعلى مستوى ممكن من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن، مشيراً إلى أن مشروع مساكن غياثي يتضمن تنفيذ 786 وحدة سكنية تتألف كل وحدة من طابقين تضم 5 غرف رئيسية مع خدمات خارجية ومجلس، وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية ما يقارب 537 متراً مربعاً، حيث روعيت في تصميم المجمع تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم بمواصفات ومعايير عالية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتوزيع المساكن طبقاً للشروط والأحكام الواجب توافرها في المستفيدين، وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع غياثي 285 هكتاراً وبدأ العمل به في أغسطس من العام 2012 بتكلفة إجمالية قدرها 1.145 مليار درهم، ويحمل المشروع بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة ومفهوم "الفريج" الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها.