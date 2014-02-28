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منصور بن زايد يشارك في ماراثون المشي في الوثبة

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منصور بن زايد يشارك في ماراثون المشي في الوثبة منصور بن زايد يشارك في ماراثون المشي في الوثبة

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في ماراثون المشي الذي أقيم مساء أمس تحت رعاية سموه في مضمار سباق الدراجات الهوائية في الوثبة.

شارك في الماراثون أكثر من 300 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، حيث قطعوا حوالي 32 كيلومتراً.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد عن سعادته بالمشاركة في هذه الأجواء الإيجابية مع محبي ممارسة الرياضة باختلاف أعمارهم وجنسياتهم والتي تعزز الشعور بالثقة بالنفس والسعادة والتفاؤل.

وأكد سموه أهمية ممارسة الجميع للرياضة بصورة عامة والمشي بصورة خاصة لما لها من فوائد كثيرة على الصحة البدنية والنفسية إضافة إلى تعزيزها للتواصل الاجتماعي بين المشاركين.

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