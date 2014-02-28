حمدان بن زايد يلتقي مستثمري «الغربية»

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية أن الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على ان تكون حاضنة لرجال الأعمال والمستثمرين، وأن تقدم كل الإمكانيات الممكنة لدعم الاقتصاد واستقطاب المستثمرين الجادين، وذلك إيماناً بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد في نمو المجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر المزيرعة في ليوا لعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين من أبناء المنطقة الغربية. ورحب سموه في بداية اللقاء برجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين، وأكد سموه أهمية الإبقاء على جسور التواصل بينهم والجهات الحكومية المعنية لتذليل أية معوقات أو صعوبات قد تتسبب في تعطيل مصالحهم أو تحول دون تطوير أعمالهم من أجل انجاحها وتنميتها بما يعود بالخير عليهم وعلى اقتصادنا الوطني. ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الى إتاحة الفرصة لأبناء الدولة للعمل في القطاع الخاص وتأسيس مشاريع استثمارية. وقال سموه ان المنطقة الغربية تحظى بأهمية كبرى لاجتذابها أكبر المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة.

من جانبهم أعرب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين عن سعادتهم بلقاء سموه والإستئناس بآرائه وملاحظاته الإيجابية التي تبعث فيهم التفاؤل بالمستقبل.