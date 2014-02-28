سعود بن صقر يستقبل صالح الفوزان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، بقصر الظيت، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضيف شرف جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ14.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفضيلة الشيخ صالح الفوزان، مؤكداً سموه المكانة الرفيعة للعلماء في نفوس أبناء الأمة الإسلامية، لعظم دورهم في توجيه وقيادة الأمة إلى الوحدة، ولمّ الشمل، ونبذ الفرقة والاختلاف، من خلال التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء على شرف الضيف.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، وأحمد محمد الشحي، المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وأحمد إبراهيم سبيعان، الأمين العام لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وعدد من المسؤولين.