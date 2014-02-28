محمد بن زايد: ليس لدينا أغلى من ثروتنا البشرية

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اهتمام القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة أبناء الوطن والاطمئنان على أحوالهم الصحية، داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريبا لوطنهم وأسرهم معافين سالمين.

وقال سموه: "ليس لدينا شيء أغلى من ثروتنا البشرية.. هم حاضرنا ومستقبلنا.. هم الأساس الذي يبنى عليه هذا الوطن ولن نتوانى في توفير العلاج اللازم لمرضانا سواء عبر مؤسساتنا الصحية أو إيفادهم الى أفضل المصحات العلاجية والطبية في أي بقعة من العالم يوجد فيها علاج ناجع ومفيد".

جاء ذلك خلال زيارة سموه مرضى دولة الإمارات الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات سيؤول، وذلك في مستهل زيارة سموه لكوريا الجنوبية، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مستشفى "سانت ميري" مون هيونغ بوي وزير الصحة الكوري وعدد من كبار المسؤولين في المستشفى.

اطمئنان ومتابعة

والتقى سمو ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس إلى المستشفى الذي يعد أحد المستشفيات العالمية المتخصصة في زراعة نخاع العظام للمصابين بسرطان الدم وعلاج أمراض العيون، عددا من المرضى المواطنين برفقة ذويهم الذين يتلقون العناية الطبية في المستشفى واطمأن سموه على حالتهم الصحية.

واطلع سموه من المرضى وذويهم على أحوالهم وسير مراحل العلاج ووضعهم الصحي الحالي وتبادل الحديث مع عدد منهم حول استجابتهم للعلاج الطبي الذي يتلقونه.. فيما استمع سموه من الأطباء القائمين على العلاج إلى شرح عن بعض الحالات الصحية.

سعادة بالغة

من جانبهم أعرب المواطنون الذين يتلقون العلاج في المستشفى عن سعادتهم البالغة بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والتي أثلجت صدورهم وأدخلت الفرحة والسرور إليهم، معربين عن تقديرهم وامتنانهم لسموه على هذه اللفتة الكريمة التي تركت أثرا طيبا في نفوسهم والتي تعكس حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على التواصل مع أبناء الوطن والتفاعل معهم في السراء والضراء وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم، داعين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه لوطنه وشعبه ليواصل مسيرة الخير والعطاء".

ورافق سموه خلال زيارة المستشفى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشـؤون التنفيذية وناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون الشرق آسيوية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية وعبدالله خلفان مطر الرميثي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية.