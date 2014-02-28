أمن سوهاج يضبط قضية غسيل اموال بـ12 مليون جنيه من تجارة السلاح

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديريه أمن سوهاج من ضبط قضية غسيل اموال تقدر ب 12 مليون جنية من تجارة السلاح بسوهاج حيث وردت معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو / سمير ع . س . ب .سن 65 بدون عمل – ويقيم بناحية عنيبس – دائرة مركز جهينة

> والسابق إتهامه في عدد”10″ قضايا أخرها القضية رقم 2 جنايات مركز جهينة لسنة 2012 [ سلاح ناري بدون ترخيص ] بالإثراء غير المشروع من خلال قيامه بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وأنه تمكن من خلال مزاولته نشاطه الإجرامي المؤثم من تكوين ثروه كبيره

> · أضافت التحريات أن المتحري عنه قام بشراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بزمام مركزي جهينة وطهطا لإخفاء طبيعة تلك الأموال والتي بلغت مساحتها حوالي 23 فدان قدرت قيمتها بمبلغ 12 مليون جنيهاً .

> · كما أشارت التحريات إلي قيام المتحري عنه بتسجيل بعض قطع الأراضي المشار إليها بأسماء أولاده

> وأشقاءه امعانا في إخفاء ملكيته لتلك الأراضي عن أعين الجهات الرقابية المختصة مرتكباً بذلك جريمة

> غسيل الأموال الموثمة بالقانون 80 لسنة 2002 وتعديلاته و أمكن الحصول علي المستندات المؤيده للواقعة

> · تحرر عن ذلك المحضر رقم 555 إداري مركز جهينة لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف