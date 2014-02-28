ضبط 388 حالة اشتباه بالأكمنة بمداخل ومخارج الوادى الجديد‎

نجحت مديرية امن الوادى الجديد من ضبط 388 حالة اشتباه بالأكمنةالحدودية ونقاط التفتيش بمداخل ومخارج محافظة الوادى الجديد

> وقال العميد طارق العجيز مدير ادارة الالبحث الجنائى بمديرية امن الوادى الجديد انه تم فحص ومتابعة 104 مسجل خطر بمراكز ومدن وقرى الوادى الجديد بالاضافة إلى فحص 148 شقة مفروشة ومستأجرة و31 فندق وقرية سياحية لرصد أي عناصر إجرامية أو مطلوبة على ذمة قضايا بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.