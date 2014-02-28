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تيار الاستقلال يكتسح الإخوان فى انتخابات التجديد النصفى لـ”المعلمين” بقنا‎

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تيار الاستقلال يكتسح الإخوان فى انتخابات التجديد النصفى لـ”المعلمين” بقنا‎ تيار الاستقلال يكتسح الإخوان فى انتخابات التجديد النصفى لـ”المعلمين” بقنا‎

تمكن تيار الاستقلال فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين بقنا من اكتساح جبهة الاخوان .

ففى نجع حمادى  فاز كلا من ابراهيم صديق ابراهيم و الاسد عبد الحميد احمد و عبد المنعم احمد محمد و لطفى عارف محمد و هيدرا جاب الله محروس و عبد الرافع  احمد جاد ومنتصر محمود عبد الرحيم واحمد رفعت وفى النقابه الفرعيه ببندر قنا فاز بالتزكيه كلا من محمد فتحى حسين و اسماعيل محمد عابد واحمد على احمد و احمد كمال ابوزيد  و احلام فتحى القاضى واحمد معداوى و محمود رشاد  و محمد فاروق كما فاز تيار الاستقلال بالتزكيه فى النقابه الفرعيه للمعلمين بكل من مركز قنا و مركز فرشوط.

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